Nel corso della mattinata di ieri, mercoledì 11 aprile, a Poggibonsi, i Carabinieri della locale stazione hanno rintracciato ed arrestato un 45enne nato in Cile e residente a Poggibonsi, gravato da precedenti denunce, condannato alla pena di 20 giorni di arresto per violazione al foglio di via obbligatori emessa a Perugia nel 2009.L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.