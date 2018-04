Attorno alle 17 di ieri, martedì 10 aprile, a Poggibonsi, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una 53enne, nata in Polonia e residente a Poggibonsi, già con precedenti di polizia.La donna, presso la stazione ferroviaria, in stato di ubriachezza, ha brandito un bastone di legno, molestando ripetutamente varie persone in attesa dei treni, per finire con il minacciare uno studente 16enne.La donna è stata fermata dall'intervento dei Carabinieri del radiomobile giunti sul posto.