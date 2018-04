Aggredisce medico del pronto soccorso e scappa: preso e denunciato dai Carabinieri

Nella serata di lunedì 9 aprile, presso l'ospedale di Campostaggia, un 27enne nato a Firenze e residente a Radda in Chianti, con precedenti denunce, in preda ad un forte stato di agitazione, ha aggredito il medico di turno presso il pronto soccorso, un 55enne nato a Siena e residente a Colle di Val d'Elsa provocandogli lesioni giudicate guaribili in 8 giorni.Il 27enne, che si è dato alla fuga dopo l'aggresione, è stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri nelle immediate vicinanze dell'ospedale.L'aggressore è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I Carabinieri indagano sull'accaduto.