Insieme Poggibonsi: ''Destinare Casa di Chesino ad Associazioni No Profit del Territorio''

La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sui locali inutilizzati di Casa di Chesino."Casa di Chesino, un tempo Biblioteca comunale, poi abbandonata per alcuni anni, è stata oggetto di investimento da 45.000 euro per ospitare nuove start up innovative di giovani. Il progetto del Sindaco Bussagli, chiaramente fallimentare vista la presenza di una sola impresa che occupa alcuni locali, è costato al Comune ed alla Regione per poi restare ad oggi semivuoto.La maggior parte degli spazi sono vincolati al progetto fallimentare e non utilizzabili. Resteranno vuoti per alcuni anni e poi si vedrà.Al piano terra vi sono però alcuni locali che sono rimasti in gestione al Comune e che potrebbero essere destinati ad accogliere qualche Associazione No Porfit di Poggibonsi.Si tratta di due ampi locali con bagno per una superficie complessiva di 50 mq circa che potrebbe essere utilizzata anche subito.Presenteremo in Consiglio una interrogazione per sapere la destinazione di tali spazi e proporremo il loro utilizzo per finalità sociali, sempre più necessarie in questo periodo di crisi di valori e di risorse economiche".