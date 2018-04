Poggibonsi, aperto il bando per il contributo affitti 2018

C’è tempo fino al 3 maggio per presentare le domande per accedere al Fondo di sostegno al canone di locazione

E’ pubblicato il bando per il Fondo Affitti 2018, strumento di contrasto al disagio abitativo previsto dalla L.431/98. Per presentare domanda per accedere al contributo di integrazione del canone di affitto per l’abitazione principale c’è tempo fino al 3 maggio prossimo.Per partecipare al bando è necessario essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e adibito ad abitazione principale del richiedente che non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all’estero. Tra i requisiti per l'ammissione al bando c'è quello di essere residente nel Comune di Poggibonsi, di essere in possesso di certificazione Ise/Isee non scaduta al momento della presentazione della domanda avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa, e dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a 28.470,83 euro ed un valore ISEE non superiore a 16.500 euro, non essere titolari di altri benefici pubblici sempre relativi all’abitazione, erogati dal Comune o da qualsiasi altro ente.L’Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare tutti i controlli necessari ad accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. La graduatoria definitiva sarà inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per le ulteriori verifiche previste dalle leggi vigenti.I contributi saranno erogati sulla base delle risorse assegnate dalla Regione Toscana opportunamente integrate con risorse del bilancio del Comune, e secondo l’ordine stabilito nella graduatoria.La novità di quest’anno, stabilita dalla Regione Toscana, è che l’erogazione del contributo non potrà essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo e, in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 200 euro.Il bando, tutte le informazioni e tutta la modulistica necessaria per presentare domanda sono disponibili all’Urp e sul sito del Comune di Poggibonsi all'indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it