20enne guida contromano in stato di ebbrezza: denunciato dai Carabinieri e patente ritirata

Nella giornata di sabato 31 marzo, a Poggibonsi, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 20enne nato a Poggibonsi e residente a Barberino Val d'Elsa.Il giovane, alle 23.30 del giorno precedente, alla guida di un'autovetura Ford Fiesta proprietà del padre, in stato di alterazione psicofisica derivante dall'abuso di sostanze alcoliche, ha percorso contromano alcuni tratti stradali di Poggibonsi creando panico tra i passanti e gli automobilisti con grave pericolo per la sicurezza pubblica.Bloccato dai Carabinieri in via Montesanto, a seguito di accertamento con etilometro, il 19enne è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,01 g/l.La patente di guida è stata ritirata per successiva sospensione.Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla guida in stato di ebbrezza, sul ritiro della patente per eccesso di alcol alla guida e sulla relativa revoca dei punti patente.Ci sono scelte che possono cambiare la vita… la guida in stato di ebbrezza è un grave reato che può avere conseguenze terribili per noi stessi e per chiunque incrociamo sulla nostra strada. Nel tempo le pene previste per tale infrazione si sono acuite, motivando gli automobilisti ad avere una condotta al volante prudente e responsabile.La guida in stato di ebbrezza è vietata in Italia e in tutto il mondo, perché gli effetti negativi dell'alcol incidono pesantemente sulle prestazioni al volante del conducente. Il Codice Stradale sanziona tale condotta negli articoli 186 e 186 bis, affermando che il reato è di competenza del tribunale del luogo dove è stata accertata l’inosservanza. Dalla violazione deriva la denuncia all'Autorità giudiziaria, che avvia un procedimento penale a carico del conducente ritrovato con eccesso di alcol alla guida.Secondo la normativa italiana vigente, il valore limite legale del tasso di alcolemia è pari a 0,5 g/litro. Guidare un veicolo oltre questo limite, e quindi in stato di ebbrezza, costituisce un reato, punito, oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada.Secondo l’articolo 186 del Codice stradale è vietato guidare in stato di ebbrezza, in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Chiunque si metta al volante in tale stato psico-fisico è punito con una gravosa pena, differente in base al tasso alcolico riscontrato. Secondo le vigenti regole de Codice della strada:• la guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punita con l’ammenda da 500 a 2000 euro e la sospensione patente da 3 a 6 mesi;• la guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l è perseguita con l’ammenda da 800 a 3200 euro, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno;• la guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è punita con l’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da 6 mesi ad un anno, la sospensione patente da 1 a 2 anni, il sequestro preventivo del veicolo e la confisca dello stesso (salvo che appartenga a persona estranea al reato).La tanto temuta revoca del tesserino rosa per eccesso di alcol al volante avviene in seguito ad alcune gravi trasgressioni, in particolare quando:• il reato è stato commesso da un conducente di autobus o veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t);• in caso di recidiva biennale (nel caso in cui la stessa persona ripete le violazioni nel corso di un biennio).La Revoca della patente è disposta anche quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza di droghe, ha provocato un sinistro stradale.Incidente stradale e Revoca della Patente di guidaSe il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le pene citate sono ancora più dure: la patente di guida è revocata e le sanzioni previste dagli articoli 186 (comma 2) e 186 bis (comma 3) del Codice della Strada sono raddoppiate. Si dispone inoltre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea alla violazione riscontrata.Secondo il Codice Stradale, quando si provoca un incidente che causa la morte di una o più persone guidando in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, si attua il reato di omicidio stradale. La sanzione penale è più onerosa nel caso in cui chi guida risulta al volante in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o in stato di alterazione psico-fisica (conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). In questi casi si è puniti anche con il carcere (dagli 8 ai 12 anni).