Poggibonsi, Area Sardelli: approvato il secondo stralcio del progetto di rigenerazione

Costo 300mila euro per interventi sulla viabilità e la sosta

Bussagli: “Un nuovo parco nel cuore della città, uno spazio pubblico restituito alla comunità completato con nuova strada e nuovi posti auto”

Collegamento stradale e spazi per la sosta. E’ stato approvato dalla Giunta il secondo stralcio del progetto di rigenerazione relativo all’area ex Sardelli, a completamento del parco pubblico per cui i lavori sono in fase di inizio.“Il percorso prosegue. Nelle prossime settimane – dice il Sindaco David Bussagli - partiranno i lavori per la realizzazione del progetto di rigenerazione dell'area di via Sardelli. Un nuovo parco nel cuore della città, uno spazio pubblico che sarà restituito alla comunità e che sarà completato con una nuova viabilità e nuovi posti auto. Un intervento che rientra nell’ambito della progettualità complessiva che interessa tutta l’area e va ad integrarsi con la rigenerazione di piazza Mazzini e con la futura sistemazione del parcheggio vicino alla stazione di cui è in corso l’iter per l’acquisto dalle Ferrovie dello Stato”.Due sono le fasi del progetto. Il primo stralcio, prossimo alla cantierizzazione, interessa la parte a verde dell’area ex Sardelli e quindi il parco che si articolerà in una piazza, un grande prato, un sistema di percorsi. Il secondo stralcio, di cui è stato approvato il progetto, rappresenta il completamento della sistemazione di tutta la zona fra l'area ferroviaria e via Vallepiatta andando ad intervenire sulla viabilità.In particolare sarà realizzata una nuova strada che collega il parcheggio attualmente esistente accanto alla stazione e via Sardelli, in prossimità dell'incrocio di via Vallepiatta. Saranno realizzati adeguati spazi di sosta ad integrare quelli presenti in piazza Mazzini e sarà realizzato il collegamento pedonale fra via Vallepiatta (e in particolare con il sottopasso pedonale della ferrovia) e il parco, per rendere unitaria l'intera area dal punto di vista dell'uso e dell'accessibilità. Il progetto riguarda poi il completamento delle opere a verde legate al parco e il completamento del nuovo impianto di pubblica illuminazione, sempre in relazione al parco.La struttura del nuovo progetto si sviluppa adeguandosi a quanto già progettato nel primo stralcio di intervento per quanto riguarda il parco, e ne rappresenta il completamento. La nuova strada assume il carattere di strada locale, di servizio ad una adeguata circolazione in uscita dalla vicina piazza Mazzini, interessata da un progetto di rigenerazione complessivo.Il progetto approvato rientra nella programmazione triennale 2018-2019-2020 ed in particolare nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018. Si realizza con un investimento di 300mila euro.