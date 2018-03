Insieme Poggibonsi: ''Via Pisana, senza luce con tante buche e perdite d’acqua''

"La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sullo stato di degrado di una delle principali vie della città, via Pisana.Via Pisana, una delle principali arterie della città che oggi portano dal centro verso la zona commerciale di Barberino, ormai diventata la più attrattiva per Poggibonsi lasciando svuotare i negozi del centro, versa ormai in condizioni da paese sottosviluppato.Dall’anno scorso si sono avute rotture della rete idrica che, anche nello stesso punto, più volte hanno allagato la strada e fatto perdere migliaia di litri di acqua, bene prezioso solo quando interessa a qualche politico della nostra città.Partendo dalla rotonda dell’Accabì abbiamo oggi un asfalto deformato per evitare alle moto di scivolare, poi due canaloni nell’asfalto che inducono gli automobilisti a spostarsi nella carreggiata opposta con rischi per la sicurezza o per gli ammortizzatori.Si incrocia poi il sottopasso di via Solferino dove mancano ormai le strisce pedonali e un dosso per proteggere i pedoni che una volta al mese vengono investiti in questo punto pericoloso. Senza imboccare il sottopasso, anche perché spesso oggetto di lavori di manutenzione alle grate di scolo in parte tappate in parte rumorose da sempre, continuiamo verso Firenze, meglio di giorno. Di notte infatti, i nuovi lampioni a LED, sono spesso spenti come martedì notte che da via XX Settembre a tutta via Pisana regnava il buio più assoluto. Ringraziamo l’Amministrazione per l’investimento in lampioni smart e sicurezza per chi deve camminare al buio.Continuando per via Pisana possiamo ancora incontrare piccoli laghi dopo un temporale o se siamo fortunati una nuova perdita d’acqua con toppa d’autore.Sono sempre più i cittadini che lamentano rotture alle ruote per colpa delle buche in questa via come in tante altre della città. Il problema non è solo estetico ma economico e di sicurezza per i cittadini.Chiediamo al Sindaco Bussagli di scendere dalla Fortezza di Poggio Imperiale e di girare in macchina per la città per scoprire che tutte le strade del centro e delle periferie hanno bisogno di un intervento straordinario dell’asfalto per la sicurezza e le tasche dei cittadini".