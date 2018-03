''Giocare nella Storia'' per la Pasquetta all’Archeodromo di Poggibonsi

Lunedì 2 aprile a partire dalle 14,30 nel villaggio carolingio di Poggio Imperiale

Con Archeotipo e Curtis Winigia. Dalle 15 prove di abilità e giochi antichi e moderni

Lunedì 2 aprile torna l’evento per passare insieme il giorno di Pasquetta all’Archedromo. Il tema è quello del “Giocare nella Storia”. Ed ecco che a partire dalle 14.30 tutti gli abitanti, sotto l'occhio vigile del dominus Razo, saranno attivi con i loro mestieri: il fabbro, il correggiaio, il candelaio, il falegname e molti altri che sveleranno i segreti delle loro arti e faranno visitare il villaggio ai presenti in un viaggio nel tempo di oltre 1000 anni.A partire dalle 15 sarà possibile fare un vero e proprio tuffo nel passato attraverso un grande torneo con prove di abilità e giochi antichi e moderni, dalla gara sulle doghe al tiro con l'arco, dalla disfida del guanciale all'assalto al castello, dalla pallascudo al tiro alla fune. Non mancheranno altre sorprese. Parteciperanno all’iniziativa i gruppi di ricostruttori-rievocatori di Archeotopo srl e Curtis Winigia.L'ingresso è libero. Per info: www.archeodromopoggibonsi.it www.parco-poggibonsi.it , Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , 392 9279400.