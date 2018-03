Ruba in due negozi ma viene riconosciuto e denunciato grazie alle telecamere di sorveglianza

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 marzo, i Carabinieri della stazione di Poggibonsi hanno denunciato un 52enne nato e residente a Poggibonsi per due furti commessi nei giorni precedenti.I due furti erano stati compiuti all'interno di una lavanderia e di un esercizio per la cura ed il lavaggio di animali domestici. Nel primo caso era stato asportato il borsello di un cliente mentre nel secondo era stata forzata la gettoniera che abilita le funzioni di lavaggio e asciugatura degli animali sottoposti a pulizia.I carabinieri sono riusciti a risalire all'uomo poichè questi, già noto alle forze dell'ordine per dei precedenti, era stato riconosciuto dalla telecamere di sorveglianza dei due esercizi.