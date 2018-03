Nella giornata di ieri, domenica 11 marzo, a Poggibonsi, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 28enne nato in Pakistan e residente in provincia di Pistoia, ma di fatto domiciliato a Castelfiorentino, in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma.L'arrestato deve espiare 4 anni, 1 mese e 16 giorni di reclusione per concorso in traffico di sostanze stupefacenti.