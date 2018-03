Scuole aperte venerdì 2 marzo a Poggibonsi

Venerdì 2 marzo, le scuole sul territorio di Poggibonsi saranno regolarmente aperte e i servizi si svolgeranno nel modo consueto. La decisione è stata presa in seguito alla cessazione dell’allerta arancione per neve. Come già accaduto lunedì scorso, per motivi prudenziali le attività delle scuole d’infanzia di campagna, di Luco e di Cedda, si svolgeranno presso le strutture di via Sangallo e di via Risorgimento.Il Sindaco ringrazia le scuole per la collaborazione e l’intera squadra di Protezione Civile che ha presidiato il territorio e ha lavorato incessantemente a partire dalla tarda serata di mercoledì. Grazie ai tanti dipendenti comunali, alla ditta convenzionata, ai volontari delle associazioni che si sono attivati, ai tanti cittadini che hanno collaborato.