Tentano furto in negozio di biciclette: un 44enne arrestato in flagrante

Attorno alle 2 di notte di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Poggibonsi durante il normale pattugliamento delle zona industriale di Fosci, hanno notato due uomini all’interno dell’area di pertinenza di una nota ditta di rivendita di biciclette di Poggibonsi.Quasi subito i due malviventi, avendo realizzato di essere stati scoperti dai militari, hanno tentato una disperata fuga nascondendosi in un area utilizzata da un’azienda di produzione camper per il parcheggio degli stessi.I rinforzi inviati immediatamente dalla Compagnia di Poggibonsi, hanno consentito ai Carabinieri di poter verificare l’interno di decine di camper parcheggiati, alla ricerca dei due fuggitivi.Dopo un paio d’ore di indagini e pazienti verifiche i Carabinieri hanno notato fuggire un uomo dal retro del parcheggio. Immediatamente raggiunto e fermato l'uomo è stato trovato in possesso di oggetti atti allo scasso, cacciaviti e di un navigatore satellitare riportante in memoria proprio l’indirizzo del negozio di biciclette.E’ stato solo con l’apertura mattutina di altre aziende attigue a quella in cui è stato tentato il furto che i Carabinieri hanno accertato che l’uomo fermato aveva effettivamente rotto un lucchetto e si stata apprestando ad entrare assieme al complice nel negozio proprio nel momento in cui sono giunti i Carabinieri.Per C.I., cittadino moldavo di 44 anni, residente a Perugia, è scattato l’arresto per tentato furto aggravato in concorso, mentre il complice è riuscito a dileguarsi e sono tutt’ora in corso indagini per la sua identificazione.