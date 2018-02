Lo sport come strumento di educazione e formazione

L’Us Virtus Asd di Poggibonsi affronta il tema con il presidente del Comitato regionale Figc Paolo Mangini e la dottoressa Isabella Ciacci psicologa dello sport in due incontri dedicati al settore pallavolo e al settore calcio

Si terrà venerdì 16 febbraio alle ore 21.00, presso gli impianti sportivi dell’Us Virtus di Poggibonsi, nella Sala Antonio Marini, il primo incontro tra l’associazione sportiva e le famiglie degli atleti che praticano il calcio all’Us Virtus. Ospite d’onore sarà il Prof. Paolo Mangini, presidente del comitato regionale della Figc, ex coordinatore Regionale del Settore Giovanile e ScolasticoIl 23 febbraio alle ore 21.00 si terrà il secondo incontro, dedicato al settore pallavolo che vedrà la partecipazione della Psicologa dello Sport Isabella Ciacci.Un’occasione a dir poco eccezionale il confronto che l’associazione virtussina propone, vista l’importanza dei temi che verranno affrontati.Saranno, infatti, evidenziate le potenzialità educative dello sport come strumento capace di contrastare il disagio giovanile, ovvero quel malessere che attraversa gli adolescenti nella fase di crescita e che può manifestarsi, sia con alterazioni nello sviluppo psicologico, sia con problematiche della condotta e del comportamento.La chiave di volta è lo sport, attraverso la condivisione di valori etici, sociali, educativi e formativi. Lo stare insieme, la pratica sportiva, l’amicizia e l’integrazione nel gruppo consentono di allontanare il rischio del ritiro sociale del giovane e l’allontanamento dal mondo che lo circonda, con la seguente difficoltà a saper gestire le emozioni.Un incontro che si propone di fornire strumenti e suggerimenti ai genitori, agli allenatori e a tutto lo staff tecnico dell’associazione sportiva al fine di monitorare e saper gestire il disagio giovanile che, anche se spesso mascherato, coinvolge un’elevata percentuale di ragazzi.Il presidenti dell’Us Virtus Pietro Burresi e i Presidenti del settore calcio e pallavolo dell’Us Virtus Cerone e Parisi, considerata l’importanza dell’incontro organizzato, confidano in una corposa partecipazione. E’ fortemente gradita la presenza dei genitori degli atleti.