Elezioni 4 marzo, Comune di Poggibonsi: informazioni utili

Si invitano gli elettori a verificare il possesso della tessera elettorale

Le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica si svolgeranno domenica 4 marzo dalle 7 alle 23. Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato. Nel caso fossero esauriti gli spazi disponibili per la certificazione del voto nella propria tessera elettorale è possibile richiedere una nuova tessera elettorale recandosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al piano terra dell’HB, nel consueto orario di apertura. Il ritiro può essere effettuato anche da un familiare convivente del titolare, appositamente munito di autorizzazione (modulo disponibile sul sito del Comune) e documento di identità del delegato.E’ inoltre già stato organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato ai portatori di disabilità per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza. Il servizio è curato dalla Pubblica Assistenza (Via Dante, 39 - 0577/981736) e dalla Misericordia (via del Commercio 32 - 0577/936193) che è necessario contattare per concordare modalità, data ed orario del servizio da parte degli interessati.Per quanto riguarda il rilascio dei certificati medici per assistenza al voto, gli orari sono i seguenti: lunedì 26 febbraio e mercoledì 28 febbraio dalle 10 alle 11, domenica 4 marzo dalle 9 alle 11 presso l’Ambulatorio Distrettuale sede Asl in Via della Costituzione.Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio elettorale o consultare il sito del Ministero dell’Interno http://dait.interno.gov.it/elezioni