Insieme Poggibonsi: ''Casa di Chesino, 45.000 euro spesi male''

La lista civica Insieme Poggibonsi interviene sulle spese di ristrutturazione e sul Bando promosso dal Comune per concedere in affitto a prezzi agevolati a nuove aziende di giovani, i locali della ex biblioteca comunale posta nella Casa di Chesino."La Biblioteca venne spostata all’interno del nuovo HB così che per alcuni anni la struttura è rimasta inutilizzata e si è presto deteriorata a tal punto che per poterla utilizzare il Comune ha dovuto partecipare ad un Bando Regionale per ottenere un contributo per effettuare alcuni interventi di ristrutturazione e destinare i locali a Start Up House per nuove imprese guidate da giovani imprenditori". Così interviene Riccardo Clemente della lista civica Insieme Poggibonsi."Per assegnare gli spazi appena ristrutturati - prosegue Clemente - il Comune tramite l’assessore Carrozzino ha emanato un Bando la cui gestione è stata affidata alla società pubblica Terre di Siena Lab (partecipata dai Comuni e dalla Provincia di Siena) dove lo stesso Carrozzino lavora. Al Bando hanno partecipato tre soggetti, di cui uno solo ha poi preso in affitto alcuni spazi.Ad oggi, ci risulta che solo questo soggetto con titolare un giovane imprenditore di 39 anni che da 20 lavora nel settore web marketing stia utilizzando gli spazi della Casa di Chesino.Come lista civica prendiamo atto che sino ad oggi il Bando non ha avuto grande successo visto che solo una ditta sta utilizzando la struttura e che i soldi pubblici investiti non stanno dando i frutti sperati.Chiederemo al Sindaco Bussagli il perché del fallimento di questo suo progetto di promozione e sviluppo della nostra economia cittadina, il perché ha investito 45.000 euro per una struttura che prima ha abbandonato e poi ristrutturato per accogliere ad oggi solo una società privata".