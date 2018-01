A Poggibonsi presentazione compilation ''Spazioinediti.it'' vol. 3

Sabato 27 Gennaio alle ore 18:00 presso Il Mondo Dei Libri ad ingresso libero

L'Associazione Musicale VSG di Poggibonsi, nata allo scopo di offrire la possibilità di realizzarsi a tutti coloro che hanno grandi attitudini musicali, presenta sabato 27 gennaio, presso la libreria Il Mondo Dei Libri in via Socrate Sardelli 23 a Poggibonsi, il 3° volume della compilation “Spazioinediti.it“.Spazioinediti.it è un portale tramite il quale viene dato spazio alle canzoni inedite e dove è possibile acquistare canzoni. Realizzato nel 2014 per promuovere gli autori emergenti, all'interno del CD troviamo infatti gli artisti, interpreti o cantautori, che cantano le canzoni scritte dagli autori del portale.Lo scopo dell'Associazione VSG è quello di offrire a tutte le persone dotate di talento la possibilità di emergere e farsi conoscere nel mondo musicale promuovendole gratuitamente attraverso i propri circuiti radiofonici e televisivi.Nel corso della serata presenteremo alcuni degli artisti, le loro canzoni inedite e daremo il via alle votazioni da parte degli addetti ai lavori con la consegna dell'apposita scheda.Le votazioni decreteranno l'assegnazione dei seguenti premi: Premio Critica, Miglior Interprete, Miglior Arrangiamento, Miglior Autore e Brano Radiofonico che verranno consegnati durante una serata di premiazione che si svolgerà ad Aprile in una location caratteristica alla presenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo.Nella stessa serata di premiazione si svolgerà il “Festival delle Nuove Proposte 2018” dove si decreteranno tre finalisti che entreranno di diritto nella compilation N° 4. Durante la presentazione della compilation sarà fatta una diretta radiofonica da Radio Rosa.