La rissa comincia al night e continua al pronto soccorso: tre arrestati e un denunciato

Attorno alle 5 della scorsa notte, 1 gennaio, i Carabinieri di Poggibonsi hanno arrestato in flagranza di reato tre persone e hanno denunciato in stato di libertà una quarta per rissa, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.I tre arrestati, un albanese 40enne residente a Castelfiorentino, e due kossovari di 33 e 36 anni residenti a Siena, tutti e tre pregiudicati, e il denunciato, un 28enne nato in Pakistan e residente a Castelfiorentino, incensurato, attorno alle 2, all'interno dei un night club di Poggibonsi in via Trentino Alto Adige, a seguito di una discussione riconducibile a reciproche pretese economiche, hanno ingaggiato una violenta rissa colpendosi con calci, pugni e oggetti contundenti, provocandosi reciprocamente delle lesioni e coinvolgendo nel tafferuglio altre persone.Dopo essersi recati al pronto soccorso per essere medicati, i quattro hanno ripreso la rissa, che è stata sedata dall'intervento dei Carabinieri. Tre di loro hanno riportato lesioni guaribili in 12 giorni. Due sono stati portati alle proprie abitazioni agli arresti domiciliari mentre uno al carcere di Santo Spirito a Siena, in attesa del rito direttissimo.