A Poggibonsi torna Teatro a Merenda

Da domenica 7 gennaio si apre il sipario sulla ventitreesima edizione della rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie curata dall’Associazione culturale Timbre e promossa dal Comune di Poggibonsi e dalla Fondazione E.l.s.a.

Una rassegna che negli anni ha visto generazioni di bambini divertirsi, commuoversi, ridere, scherzare, partecipare e soprattutto avvicinarsi al teatro

A Poggibonsi il nuovo anno inizia con Teatro a Merenda, la rassegna teatrale dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Saranno tre gli spettacoli presentati con l’inizio del nuovo anno, spettacoli di compagnie che hanno ricevuto importanti riconoscimenti di critica e pubblico tanto da essere ospitate nei più importanti circuiti nazionali ed internazionali.Le proposte in cartellone utilizzano diversi linguaggi artistici: é una piccola panoramica che va dal teatro d’attore e di narrazione al teatro di figura per concludersi con un appuntamento di circo teatro acrobatico.Ad aprire la rassegna domenica 7 gennaio alle ore 15.30 nella Sala Maggiore del Teatro Politeama è lo spettacolo “Pollicino” della Compagnia Accademia Perduta Romagna Teatri, spettacolo vincitore di importanti premi in Italia e Francia e che da oltre 15 anni viene ospitato nei teatri di tutta Europa, un vero e proprio classico del teatro ragazzi italiano. “Pollicino” é tratto dalla favola scura dei Fratelli Grimm, riscritto da Marcello Chiarenza e interpretato magistralmente da Claudio Casadio: é uno spettacolo capace di parlare a tutti, grandi e piccoli.La rassegna prosegue sabato 3 febbraio ore 16.30 alla Sala Set del Politeama con “Racconto d’Estate”, un poetico spettacolo della Compagnia Teatro Medicoipnotico di Parma, compagnia tra le più interessanti nel panorama nazionale che ha saputo distinguersi per la capacità di contaminare la tradizione del teatro dei burattini mantenendone i valori più profondi ma rinnovandone al tempo stesso la potenza espressiva.Teatro a Merenda si concluderà sabato 17 febbraio alle 16.30 con la Compagnia Nani Rossi che porterà in scena il suo “Nani Rossi show”, uno spettacolo di circo teatro adatto a tutte le età e presentato nei circuiti internazionali più importanti. Uno spettacolo in cui questa Compagnia italiana presenterà un repertorio di virtuosismo acrobatico e giocolieristico eseguito con facilità, leggerezza e con spirito comico infallibile e elegante.Collegata alla Rassegna aperta a tutti anche per il 2018 è prevista una parte dedicata alle locali scuole dell’obbligo con proposte dedicate alla formazione del pubblico e mirate sia a portare i bambini a teatro che ha fornire ulteriori strumenti di approfondimento e riflessione su importanti tematiche.“E’ da piccoli che si prendono le buone abitudini – spiega Luca Losi, direttore artistico dell’Associazione culturale Timbre - per noi il teatro rimane uno dei luoghi formativi più importanti, dove lo spettatore non è mai passivo, ma partecipa, riceve e dà, dove ogni volta è diversa dalla volta prima e da quella dopo. Per noi portare i bambini a Teatro è come aprire una scatola magica, stimolare emozioni, seminare aspettando che domani qualcosa cresca. Per noi il teatro non è mai puro intrattenimento ma sempre e soprattutto un eccellente veicolo per trasportare idee, emozioni, confronto e crescita. Ci danno conferma di questo l’aspettativa che si crea per la presentazione della nostra stagione e soprattutto i bambini e le famiglie che affollano il teatro riempiendolo di divertimento, gioia, vita e di speranza per un futuro migliore.”La rassegna “Teatro a Merenda” è promossa dall’Associazione culturale Timbre e dall’’Amministrazione comunale di Poggibonsi in collaborazione con la Fondazione E.L..SA. La rassegna è inserita come fuori abbonamento della più ampia stagione del Teatro Politeama e del circuito dei Teatri della Valdelsa.