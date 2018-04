''Il fuoco di Siena'', martedì 17 aprile nella Torre in ricordo di Emilio Ravel

Nuovo appuntamento martedì prossimo nella Contrada della Torre con la rappresentazione della feste di Siena per immagini. Il prossimo episodio del ciclo "Il Palio nel cinema e nel piccolo schermo Un viaggio commentato all'interno delle pellicole e dei documentari della nostra festa"" sarà dedicato alla figura di Emilio Ravel, recentemente scomparso.Negli spazi della società Elefante sarà proiettato il documentario del 2009 "Il fuoco di Siena. Palio, una corsa folgorante in diretta dal medioevo." testo e voce di Emilio Ravel,con la regia di Barbara Castelli e Riccardo Domenichini. I testi e la voce della produzione furono opera di Emilio Ravel, pseudonimo di Emilio Raveggi. Nato a Siena nel 1933, contradaiolo della Selva, giornalista e autore televisivo, scrittore italiano e soprattutto a lungo telecronista ufficiale per la Rai del Palio di Siena, autore di questa guida audiovisiva prodotta da Moviement Hd srl e presentata al Festival di Cannes nel 2010. Un documentario realizzato con l'intento di portare sullo schermo una sintesi del Palio, incentrandosi non solo sulle immagini delle prove effettuate sul tufo o della corsa vera e propria, ma anche sui retroscena, senza dimenticare nessuno degli intensi passaggi che di vivono nelle 96 ore di Palio: le lacrime di gioia dei vincitori come quelle di sconfitta dei perdenti, la tensione, la paura e al contempo la felicità dei partecipanti, le sensazioni di contradaioli e non.Le immagini che compongono Il fuoco di Siena, testimonianze dei Pali corsi nel quinquennio precedente l'uscita del documentario, risaltano alla luce tutta la bellezza e la straordinarietà di una corsa che lascia tutti col fiato sospeso da secoli e dove, come evidenziano i registi: l'importante non è partecipare, ma vincere. La proiezione di martedì 17 aprile avverrà al termine del cenino, in programma come di consueto alle ore 20.30.