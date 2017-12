Contrada della Torre, i prossimi appuntamenti

• Domenica 31 dicembreVeglione di fine anno in Società: prenotazioni al 329-2535896• Venerdì 5 gennaioOre 15.00 il Gruppo Piccoli organizza la visita guidata alla mostra su Ambrogio Lorenzetti. Per informazioni rivolgersi al 339-4616455 o 338-7661205 o 340-7974007. Ritrovo alla Fontanina.• Sabato 6 gennaioOre 17.00 merenda per i cittini e alle ore 18.30 arriva la Befana in Società con le calze per tutti.• Domenica 7 gennaioOre 10.00 il Gruppo Donne organizza la visita al Santa Maria della Scala; ritrovo alla Fontanina; Ore 13.00 pranzo della Befana organizzato dal Gruppo Donne; a seguire tombola.• Martedì 9 gennaioDalle ore 17.00 alle ore 19.00 l'Archivio visita guidata ai tesori dell’Archivio;- Ore 20.30 cenino con l’undicesimo appuntamento de "Il Palio nel cinema e nel piccolo schermo. Un viaggio commentato all'interno delle pellicole e dei documentari della nostra festa". Visione del filmato “Palio” (1961) di Mario Neri e Gino Trabalzini. Introdurrà Michele Fiorini (segnarsi nel cartello in Società oppure inviare un sms o un whatsapp al 340-9928689• Venerdì 12 gennaioDalle ore 08.00 "GIFT FRIDAY"donazione di sangue di gruppo presso il CET. Per appuntamento contattare il n. 335-456835. Chi partecipa sarà ospite del Cenino di martedì 30 organizzato dai Donatori di Sangue.• Sabato 13 gennaioOre 20.30 pizza in società.• Martedì 16 gennaioDalle ore 17.00 alle ore 19.00 visita guidata ai tesori dell’Archivio;• Mercoledì 17 gennaioOre 17.30 visita al Museo di Contrada per i Piccoli Torraioli organizzata dal Gruppo Piccoli in attesa della Benedizione della Stalla;Ore 19.00 benedizione della Stalla e a seguire aperitivo;Ore 20.30 cena della Stalla in Società. Segnarsi nel cartello in Società o inviare whatsapp (340-9928689).• Sabato 20 gennaioOre 10.00 il Circolo Culturale I Battilana organizza una "Visita all'Orto Botanico, alla fonte e alle mura" guidata da Benedetto Bargagli Petrucci. Ritrovo in Piazza Sant’Agostino. contattare con sms o whatsapp il 333-8468116 oppure inviare una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .• Martedì 23 gennaioDalle ore 17.00 alle ore 19.00 visita guidata ai tesori dell’Archivio;Ore 20.30 cenino con ospiti la Dirigenza e la squadra di pallavolo dell’Emma Villas.• Martedì 30 gennaioDalle ore 17.00 alle ore 19.00 l'Archivio organizza la visita guidata ai tesori dell’Archivio;Ore 20.30 cenino organizzato dai Donatori di Sangue dal titolo "I donatori alla scoperta dei segreti dei giornali".