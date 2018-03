Contrada della Selva, i prossimi appuntamenti

• GIOVEDI’ 8 MARZO, tradizionale Cena delle Donne: i nostri Chef prepareranno un delizioso menù e la cena sarà allietata dalla voce di Alessandra Fantoni. Chiunque volesse partecipare è pregato di segnarsi nel cartello in Società o di contattare Lorenzo Loré (328 8141454), Stefania Tornesi (348 7504791), Luca Francioni (333 2179287) o Giacomo Brogi (331 9099914).• SABATO 10 MARZO alle ore 20.30 la società Robur Siena invita il Gruppo Piccoli allo Stadio ad assistere alla partita Siena-Viterbese in gradinata. Per la partecipazione è necessario comunicare nome, cognome e data di nascita degli interessati ad Andrea (3299271258) o Eleonora (3482535747) entro e non oltre MERCOLEDI’ 7 MARZO. Il ritrovo per andare a vedere la partita è fissato alle ore 19.30 in Piazza San Giovanni.• VENERDI’ 16 MARZO il Gruppo Piccoli organizza la lotteria di Pasqua dedicata ai nostri bambini ed alle loro famiglie. Appuntamento per la cena a partire dalle 20.30. Per le prenotazioni vi preghiamo di contattare entro lunedì 12 marzo Andrea (3299271258) ed Eleonora (3482535747)• MARTEDI’ 27 MARZO, alle ore 21,15 nei locali museali è convocata l’Assemblea Generale con il seguente ordine del giorno:1) comunicazioni dell’Onorando Priore;2) ratifica sostituzione di un Consigliere;3) presentazione ed approvazione rendiconto preventivo 2018;4) varie ed eventuali;A seguire avrà luogo l’ Assemblea di Società con il seguente ordine del giorno:1) comunicazioni del Presidente;2) presentazione ed approvazione rendiconto preventivo 2018;3) varie ed eventuali.