Uniti per Siena interviene sulle misure di sicurezza per il Palio

"Ancora una volta il "nostro” Sindaco rischia di partorire, assieme al Comitato per l’ordine pubblico, delle misure per la sicurezza in Piazza che scontentano tutti, soprattutto i senesi ed i contradaioli". Così un intervento di Uniti per Siena."Ancora una volta cediamo alla psicosi del terrore non solo limitando la nostra libertà, ma anche trovando una soluzione che rischia di penalizzare, eliminando i palchi del Magistrato delle Contrade, i nostri contradaioli, soprattutto quelli delle contrade più piccole, che possono usufruire dei palchi al San Pietro ed al San Paolo.Abbiamo bisogno di un Primo cittadino che sia capace di dialogare alla pari, facendo valere le ragioni imposte dalla storia della nostra Città e non di uno che si limiti, come fa Valentini, ad accettare in modo passivo le misure imposte dal resto dei componenti del Comitato dell'Ordine Pubblico e Sicurezza".