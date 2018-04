Venerdì 13 aprile, nei locali della Società Romolo e Remo della Contrada della Lupa, si svolgerà il banchetto annuale del Comitato Amici del Palio.Oltre ai Contradaioli della Lupa ed alle autorità, saranno presenti i componenti in carica, gli ex membri del Comitato Amici del Palio e gli amici che durante l’anno collaborano nei vari progetti che il Comitato propone per la tutela delle tradizioni di Siena e delle sue Contrade.