"E’ necessario dare regole sicure, certe e durature per lo svolgimento del Palio costruendo ed analizzando con tutti i soggetti coinvolti, delle sanzioni che le Contrade possano conoscere, applicare e rispettare senza doversi sottoporre a valutazioni soggettive e arbitrarie come è avvenuto purtroppo anche recentemente". Così un intervento del candidato a sindaco di Siena, Luigi De Mossi."In questa logica è necessario un dialogo preventivo, chiaro e trasparente fra tutti i protagonisti del Palio - compreso il mossiere - cui devono essere date precise indicazioni sulla gestione della mossa e del ruolo della rincorsa.Il Palio si deve correre tra dieci contrade. Il dialogo è necessario e sempre più necessario e voltare pagina in tal senso, anche in questa meravigliosa Festa, è doveroso e obbligatorio."