Processo ai contradaioli, Lega Siena: ''I giudici applicano la legge o la inventano?''

"Per un giudice che rilascia un delinquente, ce n'è un altro che se la prende con le Contrade. La magistratura "creativa" non ci piace”. Questo il commento agli ultimi fatti giudiziari avvenuti in città da parte della Lega Siena, che prosegue: "Sarebbe ora che certi giudici imparassero a operare nell'interesse dei Cittadini, loro datori di lavoro; purtroppo invece notiamo che alcuni di loro hanno la mano pesante con i Contradaioli (e il mancato riconoscimento della tradizione aggrava la posizione del giudice) e sono invece molto indulgenti con i delinquenti, specialmente - guarda caso - se stranieri. È una giustizia molto ingiusta, che cambieremo una volta al governo del Paese".