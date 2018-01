Tante le persone oggi pomeriggio, sabato 27 gennaio, alla Clinica Veterinaria Il Ceppo Equine Hospital (Via Monteresi 3, Monteriggioni), per le dimissioni di Morosita Prima, la cavalla infortunatasi lo scorso Palio di agosto e sottoposta a intervento chirurgico da parte dell’équipe di pronto soccorso diretta dal dottor Raffaello Ciampoli.Insieme al dottor Raffaello Ciampoli, al presidente dell’Associazione proprietari, allenatori e allevatori cavalli da Palio Massimiliano Ermini e al sindaco di Siena Bruno Valentini tanti bambini e tanti appassionati al brindisi curato dall’Associazione Le Bollicine per festeggiare l’uscita dal box di Morosita con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia.