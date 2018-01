Contrada dell'Oca, i prossimi appuntamenti

• Si comunica che il giorno giovedi 11 gennaio p.v.,alle ore 20,45 in prima ed alle ore 21.00 in seconda convocazione, avrà luogo nella Sala delle Vittorie una Adunanza di Consiglio Generale per discutere il seguente ordine del giorno:- Comunicazioni dell’Onorando Governatore;- Nomina Presidente Commissione Elettorale per rinnovo parziale Sedia Direttiva;- Varie ed eventuali.• Si comunica che sempre il giorno giovedi 11 gennaio p.v., alle ore 21.15 in prima ed alle ore 21.30 in seconda convocazione, avrà luogo nella Sala delle Vittorie una Assemblea Generale per discutere il seguente ordine del giorno:- Comunicazioni dell’Onorando Governatore;- Votazione delibera finanziaria per accensione mutuo relativo al progetto ristrutturazione locali della Società Trieste;- Nomina Commissione Elettorale per rinnovo parziale Sedia Direttiva;- Varie ed eventuali.