Contrada della Lupa, i prossimi appuntamenti

• Sabato 5 Maggio è previsto un trekking urbano per le vie di Siena guidato Federica Olla e Benedetto Bargagli Petrucci, seguirà una cena di pesce presentata dai cuochi di Fantasie di Mare.Programma del trekking (gratuito)Guide Federica Olla e Benedetto Bargagli Petrucci come socio dell'associazione delle Mura.Appuntamento: ore 15.30 alle fonti di FontebrandaArrivo previsto per le 18.30 circa alla basilica di San Francesco.NECESSARIO:scarpe da trekking (con suola marcata. Non si consigliano scarpe da ginnastica semplici)pantaloni lunghiacquaDA EVITARE:passegginicanibambini troppo piccoliPasseremo da proprietà private inedite, che non potremo rivedere da soli. Posti stupendi e inaspettati. Spiegheremo sia le mura che i luoghi di interesse, parleremo un po' di storia ma soprattutto cammineremo.Per ragioni logistiche dobbiamo considerare un gruppo di max. 70 persone.Per informazioni e prenotazioni inviare un messaggio via mail a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.• Si comunica che la scuola di bandiera è aperta tutti i lunedì, mercoledì dalle 15.00 alle 18.30 e la scuola di pittura il lunedì dalle 15.00 alle 18.30