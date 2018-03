Contrada del Leocorno, i prossimi appuntamenti

• Venerdì 16 marzo ore 20.30Cena della cacciaPrenotarsi entro e non oltre mercoledì 14 marzo in Società (tel. 0577/44795) oppure tramite SMS/WHATSAPP al 370 3382414.Per soci e famiglia• Domenica 18 Marzo : inizio ore 9.30 TORNEO DI SUBBUTEO “CAVALLINO LEAGUE CUP”Iscrizioni (comprensive di pranzo in Società) entro giovedì 15 marzo : Roberto Regoli tel. 3383122905• Giovedì 22 Marzo : SERATA SIMPSONSDalle ore 21.30 verrano proiettati alcuni episodi della serie• La Contrada del Leocorno organizza una gita a Ferrara, delta del Po, Abbazia di Pomposa e Ravenna per il fine settimana del 6,7 e 8 Aprile 2018 p.v. Il tour prevede la visita guidata della città di Ferrara, la navigazione del delta del Po, la visita dell'Abbazia di Pomposa e della città di Ravenna con i suoi bellissimi mosaici.La quota individuale è pari a euro 210,00 per un minimo di 40 partecipanti, o ad euro 240,00 per un minimo di 35 partecipanti, e comprende il pullman GT per tutto il tour, la sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie -qualche tripla, 1/2 singole- con trattamento di Mezza Pensione bevande comprese, il servizio guida per mezza giornata a Ferrara, la navigazione sul Po, la visita dell'Abbazia di Pomposa, mezza giornata di visita a Ravenna e l'assicurazione medico/bagaglio di base.Chi volesse avere maggiori informazioni riguardo al programma della gita e/o fosse interessato a partecipare è pregato di contattare Chiara Bologni (cell. 348 8588296) o Claudia Butini (cell. 347 3088318 ) entro e non oltre Martedì 6 Marzo p.v.• Ogni giovedì dalle ore 21.30 nei locali della Contrada del Leocorno proseguono gli appuntamenti di lavoro delle bandieraie. Chiunque volesse partecipare è invitato a farlo. Per maggiori informazioni Carla Faleri Ortensi (cell. 334 9146580).