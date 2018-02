Contrada della Giraffa, i prossimi appuntamenti

• Sabato 24 febbraio, ore 18.30 in Società, avrà luogo l'assemblea del Gruppo Giovani. A seguire cena in Società. Prenotazioni nel cartello in società.• In occasione della Festa della Donna, il giorno 8 Marzo il coordinamento delle Donne dell’Imperiale Contrada della Giraffa organizza una cena con spettacolo di Katia Beni, comica toscana nota per aver recitato nella serie televisiva Carabinieri. Le tessere saranno in vendita dal 19/02 al 2/3 presso: Parrucchiere Extralarge (Gio e Ven dalle 10 alle 18), Tabaccheria l’angolo delle idee (tutti i giorni in orario lavorativo), Wein Vino Wine (tutti i giorni in orario lavorativo), Società della Giraffa (il 2 Marzo in occasione del complemese). Tessere: €25,00 per soci e famiglia. Appuntamento aperto a tutti, uomini compresi!