Contrada del Drago, i prossimi appuntamenti

• Mercoledì 17 gennaio, nella ricorrenza di Sant'Antonio abate, alle 19 avrà luogo la Benedizione della Stalla. E' consentito portare animali domestici.Seguirà brindisi nella stalla e cena nei locali della Società di Camporegio.E' possibile segnarsi per la cena tramite la web app al seguente link: https://camporegio.contradadeldrago.it/ • Si comunica che il giorno Sabato 20 gennaio alle ore 18:30 avrà luogo, presso la Sala delle Vittorie, la ASSEMBLEA GENERALE per l’insediamento delle cariche della Contrada.L'Assemblea sarà preceduta, alle ore 18.00, dalla celebrazione della S. Messa nell'Oratorio della Contrada.Al termine dell'Assemblea avrà luogo l'insediamento del Consiglio Direttivo della Società di Camporegio.Seguirà una Cena presso i locali della Società di Camporegio in San Domenico.• Per volontà delle famiglie Gotti e Picciolini, in memoria della carissima indimenticabile Gaia, appassionata e amata contradaiola del Drago, tragicamente e tanto prematuramente scomparsa sono istituiti due “bonus-libri” per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastisco 2018/2019 a favore di giovani contradaioli del Drago che hanno conseguito il diploma di Scuola secondaria di I° e II° grado.L’ assegnazione è disciplinata dal seguente REGOLAMENTO:Art. 1 – La Contrada del Drago indice due “bonus libri” di cui uno per un importo di EURO 500 (CINQUECENTO) per la scuola secondaria di secondo grado (maturità) e uno per un importo di EURO 300 (TRECENTO) per l’acquisto di libri di testo per la scuola secondaria di primo grado (terza media) a favore di due giovani dragaioli/e particolarmente meritevoli.Art. 2 – La Commissione Giudicatrice sarà composta da un membro della famiglia Gotti o Picciolini, dal Priore della Contrada del Drago o da un suo delegato, e da un componente della Sedia della Contrada del Drago, designato dalla Sedia stessa. Il servizio di Segreteria e l’organizzazione del Concorso ai suddetti premi sono demandate alla Contrada del Drago. La pubblicizzazione delle borse, le spese vive e di funzionamento della Commissione Giudicatrice e quelle relative alla Cerimonia di consegna saranno a carico della Contrada del Drago.Art. 3 – I due bonus-libri verranno assegnati il 23 marzo 2018 – giorno del compleanno di Gaia – presso la sede della Contrada del Drago.Art. 4 – I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione per ottenere i due “bonus libri” di cui all’ art. 1. Le domande dovranno pervenire alla Contrada del Drago (Casella Postale 207) entro il 31 gennaio 2018 e dovranno contenere: – Generalità del concorrente, corredate dalla dichiarazione di essere Contradaiolo del Drago; – Curriculum degli studi; – Certificato di diploma o certificazione in carta libera del voto di diploma riportato (scuola secondaria di primo grado o scuola secondaria di secondo grado); – Documentazione delle condizioni economiche familiari (modello ISEE), da produrre in busta chiusa.Art. 5 – La Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, nei trenta giorni successivi alla scadenza della domanda di cui al precedente art. 4 nominerà i vincitori delle borse secondo i seguenti titoli di merito: – Voto di Diploma e Copia della Pagella; – Eventuali titoli documentati; – Condizioni economico-familiari.La Commissione si riserva in ogni caso il diritto di non assegnare le borse, nel caso in cui nessuna delle domande sia ritenuta meritevole.