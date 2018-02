Contrada della Civetta, i prossimi appuntamenti

GUARDA ANCHE



CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA

Stemma partito di nero e rosso, una civetta in maestà con due scudetti azzurri caricati con le lettere U e M (Umberto I e Margherita di Savoia)

: Nero e rosso con liste bianche: Vedo nella notte: La Contrada ha il titolo di "Priora" per aver ospitato la prima riunione del Magistrato delle Contrade, l'organismo che riunisce i Priori delle diciassette Contrade per deliberare sulle questioni di interesse comune: Astuzia: San Vigilio, San Pietro in Banchi, San Cristoforo: Calzolai: Terzo di San Martino: Castellare degli Ugurgieri, 5: "Cecco Angiolieri": Sant'Antonio da Padova e San Bernardo Tolomei: 13 giugno: Costruito nel 1930 entro la struttura del Castellare degli Ugurgieri, (Via Cecco Angiolieri), è stato consacrato nel dopoguerra: Fusione in bronzo, opera di Fabio Belleschi, si trova all'interno del Castellare degli Ugurgeri: Aquila, Istrice, Giraffa, Pantera: Leocorno: per la Contrada 37 - per il Comune 34: 16 agosto 2014 - Andrea Mari detto Brio su Occolè