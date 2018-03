Contrada della Chiocciola, i prossimi appuntamenti

• Venerdì 23 marzo alle ore 20.30 nei locali della Società San Marco tutti a "Cena col Guelfo": Sandro Gozzi e la fiorentina.Per le prenotazioni rivolgersi alla Segreteria entro martedì 20 marzo.Rosi 3388994265 / Roberta 3923084116 / Camilla 3395881631• Il collegio di Solidarietà mette a disposizione, presso i locali della Contrada, un doposcuola gratuito per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie.La frequenza sarà stabilita in base alle prenotazioni ricevute.Per ulteriori informazioni rivolgersi a:Giovanna tel 347 3825014o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.