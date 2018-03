Contrada del Bruco, i prossimi appuntamenti

• Venerdì 16 Marzo alle ore 18:00 nel Museo della Contrada si terrà un incontro sul tema “problematiche uroginecologiche nella realtà di Siena: infezioni urinarie, incontinenza urinaria e prolasso urogenitale” interverranno il Dr. G. Barbanti, il Dr F. Cecconi, il Dr. G. Pizzirusso, Dr. F. Gentile.• Venerdì 16 Marzo cenino in società. Per le prenotazioni segnarsi nel cartello o a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro le ore 12:00 di giovedì 15 Marzo (specificando il numero di bambini se presenti). Per Soci e famiglia• Domenica 18 marzo alle ore 18.00, al teatro dei Rozzi si esibirà il nostro gruppo piccoli in un Musical da non perdere!! Il ricavato sarà devoluto all'associazione "Le Bollicine". Lo spettacolo finirà alle 19.45 circa, per chi vuole alle ore 20.30 la società organizza la cena!!...siete pregati quindi di segnarvi per la cena al momento in cui venite a comprare i biglietti.• Martedì 3 aprile gita al 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, la gita è aperta a grandi e piccini e verrà effettuata solo se raggiungeremo un minimo di 50 partecipanti. Il prezzo sarà di circa € 40,00 a persona (sia grandi che piccoli) e comprende il pullman ed il mangiare, i bambini al di sotto di anni 7 dovranno essere comunque accompagnati da un genitore.