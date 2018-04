Murlo pronta a vivere l'anteprima del Festival Blu Etrusco 2018

Al Museo di Murlo arrivano le tele del maestro Tullio Pericoli

Appena 10 giorni e poi l'edizione 2018 del festival Bluetrusco di Murlo prenderà ufficialmente il via con un'anteprima d'eccezione. La quarta edzione del festival, presentata al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo(MiBACT), inizierà lunedì 23 aprile con l'inaugurazione (ore 17.30) della mostra “Linee di terre” del maestro Tullio Pericoli, che sarà ospitata nelle sale del Museo di Murlo e rimarrà visitabile fino a venerdì 31 agosto. Nella stessa giornata (ore 18.30) è previsto anche il concerto di Romina Capitani Trio.Martedì 24 aprile l'anteprima del festival proseguirà alle ore 17.00 con la presentazione del libro “Etruschi” di Giuseppe M. Della Fina (direttore scientifico di Bluetrusco). Alla presentazione interverranno Maurizio Sannibale (direttore Museo Gregoriano Etrusco - Musei Vaticani), al quale sarà poi affidato il proseguimento della serata e Andreas M. Steiner (direttore della rivista Archeo-media partner di Bluetrusco). Alle 19.00 si esibirà in concerto Mirco Mariottini Duo.Mercoledì 25 aprile i presenti potranno partecipare alla giornata dedicata al tema dell'Ambiente, le api e il miele nella quale è prevista una tavola rotonda nonché una mostra mercato caratterizzata da prodotti tipici. Il pomeriggio del 25 aprile si aprirà alle ore 16.00 con il concerto dei Flat Out, un gruppo giovanile di Murlo al quale seguirà (ore 17.00) la tavola rotonda sul tema “Apicoltura e ambiente” alla quale interverrà il portavoce Unione nazionale associazione apicoltori italiani, Francesco Panella.In “Linee di terre”, attraverso l’esposizione di 31 opere, Tullio Pericoli ha impresso nella tela archetipi del paesaggio italiano che riescono a dare conto della sua bellezza, complessità e fragilità.“Siamo impazienti di iniziare a vivere l'atmosfera di Bluetrusco – dichiara il sindaco di Murlo Fabiola Parenti – la quarta edizione è caratterizzata da un programma ricco di poliedriche iniziative in grado di cogliere l'interesse di un pubblico vasto. L'anteprima a cui affidiamo l'edizione 2018 è eccezionale e come città di Murlo siamo orgogliosi e onorati di ospitare la mostra di un artista così importante come Tullio Pericoli che auspichiamo possa emozionare tante persone con la stessa forza con la quale ha emozionato noi appena abbiamo visto le opere che presto arricchiranno le sale del Museo. Un ringraziamento non può che andare a tutte le persone che hanno lavorato al programma 2018 e in particolare ad Archeo e RaiRadio3 per aver scelto di essere media-partner del festival e al nostro direttore scientifico Giuseppe M. Della Fina per aver creduto da subito in un festival che nel tempo è diventato un punto di riferimento in Italia e non solo.”“Abbiamo lavorato molto al programma e all'anteprima della quarta edizione del festival – sottolinea il direttore scientifico Giuseppe M. Della Fina – questi ultimi giorni saranno, sicuramente, intensi, ma le sensazioni sono positive perchè si percepisce la volontà di fare bene da parte di tutti. La mostra Linee di terre rappresenta un elemento di grande pregio di questa edizione, ringraziamo il maestro Pericoli e, naturalmente, invitiamo tutti a visitare la mostra che, tra l'altro, rimarrà a Murlo anche durante il festival. Continuiamo, quindi, a lavorare con grande energia per fare in modo che la quarta edizione lasci un segno nel cuore dei cittadini di Murlo e di tutti coloro che verranno a visitare la mostra.”Dopo l'anteprima di aprile (23-24-25) il festival vivrà il suo momento più intenso come sempre nel mese di luglio. Il programma completo è consultabile sulla pagina facebook del Comune di Murlo (@ComunediMurlo)