Murlo: sabato 6 gennaio la premiazione dei presepi più belli

Cresce l’attesa per la premiazione del concorso “Presepi e Luminarie di Murlo” iniziativa ideata dalla Pro Loco e arrivata alla decima edizione.In tutto il territorio comunale il concorso natalizio ha dato modo di esprimere la creatività di grandi e piccoli (al concorso hanno avuto modo di partecipare privati, scuole, frazioni, parrocchie e attività commerciali) riscoprendo anche quest’anno la passione di abbellire il proprio angolo di città o la propria abitazione con la personale rappresentazione della natività. Le opere in concorso saranno premiate con un evento dedicato e gratuito sabato 6 gennaio presso il Museo Etrusco dalle ore 16.30. L’occasione delle premiazioni si trasformerà sicuramente in una grande festa per tutta la cittadina con riconoscimenti per il presepe più classico, più “ricicloso”, più originale e più artistico.“Questa iniziativa – sottolinea il primo cittadino Fabiola Parenti – è entrata a far parte della tradizione natalizia della nostra città e per questo un ringraziamento è doveroso nei confronti della Pro Loco e di tutte le persone che collaborano alla realizzazione di questo evento che ormai da dieci anni permette di riscoprire la passione dei nostri cittadini per uno degli aspetti più belli di questo periodo. Il presepe e gli addobbi natalizi, come una macchina del tempo, ci riportano alla nostra infanzia quando non vedevamo l’ora di abbellire la nostra casa in vista del Natale ed è bello riscoprire come questo sentimento non sia cambiato nei ragazzi di oggi. Anche quest’anno le opere in concorso sono molto curate e originali e sicuramente la scelta del premio finale non sarà semplice.”In esposizione al Museo Etrusco, oltre ai presepi in concorso, ci saranno anche le realizzazioni fatte durante i laboratori creativi dei presepi con bambini e nonni. Per questa speciale sezione sarà composta una giuria di qualità formata dal sindaco, dall’assessore e presidente della consulta per gli anziani Palo Gorelli e due artisti del luogo, Luciano Scali e Graziano Bernini, che commenteranno e premieranno tutti i bambini che hanno partecipato al laboratorio. Tutti i presepi e le luminarie saranno presto visibili sulla pagina Facebook Pro Loco Murlo sulla quale sarà creato un evento dedicato. A vincere il concorso saranno i presepi più votate sia online su Facebook sia durante l’evento del 6 gennaio al Museo Etrusco.