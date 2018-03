Trovato con 300 grammi di marijuana destinata allo spaccio: arrestato dai Carabinieri

Da tempo i Carabinieri di Monticiano savano osservando un albanese da 30 anni venuto con moglie e figli dall’Emilia Romagna che non appariva avere mezzi di sussistenza.I militari dell’Arma hanno verificato che l’uomo aveva già in passato avuto problemi con la giustizia. Così, osservando qualche frequentazione e molti particolari, i Carabinieri sono giunti alla conclusione che l'uoo costituisse una persona di interesse operativo e, dopo lunga osservazione sono passati ai fatti procedendo ad una perquisizione domiciliare e personale.Il risultato dell’attività è stato il rinvenimento di ben 300 grammi di marijuana e di tutto l’armamentario necessario per confezionarla in dosi: bilancino elettronico di precisione e dischetti di nylon per l’assemblaggio in piccoli involucri della sostanza destinata alla vendita, incartata come una caramella.Lo straniero è stato così arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente e ristretto agli arresti domiciliari in attesa della decisione del GIP che, in attesa del processo e considerata l’esigenza dell’uomo di poter provvedere ad un figlio in tenerissima età, gli ha concesso la possibilità di cercarsi intanto un lavoro, imponendogli però, con obbligo di dimora, di non allontanarsi da Monticiano dalle ore 22.00 alle ore 6.00 di ogni giorno.