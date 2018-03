Riparte il cantiere per la nuova scuola di Ponte a Tressa

Il Comune di Monteroni d’Arbia ha firmato il contratto dei lavori che erano fermi dal 2013

Già in corso la ripulitura del cantiere, l’allestimento e le prime lavorazioni

Riprendono i lavori all’asilo di Ponte a Tressa, dopo le verifiche tecniche sulle costruzioni già terminate e la ripulitura del cantiere, riprende così la costruzione della struttura scolastica che per anni è rimasta bloccata.“Uno degli obiettivi che avevo cinque anni fa e per il quale mi sono impegnato fin da subito – spiega Gabriele Berni sindaco di Monteroni d’Arbia - era la ripresa dei lavori della scuola di Ponte a Tressa, un’autentica ferita del nostro territorio che veniva dal passato, un intervento molto complesso e costoso rispetto al quale abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà burocratiche ed economiche per riuscire a sbloccarlo”.A gennaio è stato sottoscritto il contratto per la ripresa dei lavori e dal 1 di febbraio è partito il ripristino del cantiere. I lavori erano stati iniziati nel 2012 prevedendo di consegnare la struttura ai bambini ed alle famiglie nell’anno scolastico 2013/2014. Il fallimento di una delle ditte del consorzio da prima ha rallentato e poi ha bloccato la costruzione.“Potevamo – continua Berni - limitarci a segnalare e lamentare le situazioni difficoltose e problematiche che avevamo ereditato, di cui la scuola di Ponte a Tressa è uno degli esempi più evidenti, ma questo non rientra nella modalità di governare che ci siamo dati dal nostro insediamento. Non ci interessano i facili proclami ma la concretezza dei fatti di governo. Siamo consapevoli che riprendere un cantiere fermo da anni è cosa complicata e che può nascondere anche varie insidie e per questo abbiamo prestato molte attenzioni all’iter per la ripresa dei lavori e ancora di più lo faremo nella fase di realizzazione non dando per scontato il fatto di poter incontrare altri ostacoli per poter arrivare alla fine dell’intervento. Per questo, con grande sobrietà, oggi diciamo che siamo di fronte ad un ripartenza e non al traguardo”.La struttura della nuova scuola materna consisterà in oltre 700 metri quadri su di un solo livello, rispetterà gli standard qualitativi previsti dalle normative in materia e potrà ospitare fino a 110 bambini.“Ci tengo anche a sottolineare – continua il sindaco - che l’investimento è molto consistente dal punto di vista economico (circa 1.800.000€), che peserà molto sulla parte corrente del nostro bilancio per diversi anni e che oggi si è reso possibile grazie ad una gestione attenta del bilancio e a delle scelte coraggiose che la nostra amministrazione ha messo in campo. Contrariamente a quello che alcune amministrazioni fanno ovvero lasciare delle eredità pesanti alle amministrazioni che le succedono, grazie a delle nostre scelte che consistono nel recupero di spazi finanziari attraverso il pagamento di mutui del passato e grazie alla capacità di reperire e ridestinare risorse esistenti prevediamo addirittura l’eventualità di un pagamento iniziale importante teso a ridurre per quanto possibile il peso di questo intervento sui bilanci dei prossimi anni”.“Senza cantare vittoria voglio ricordare che nel mio mandato abbiamo realizzato la nuova scuola di Ponte d’Arbia e oggi ridiamo slancio ai lavori per il completamento di quella di Ponte a Tressa, – conclude il sindaco Gabriele Berni – Insieme a tanti altri interventi questa è la dimostrazione ancora più incisiva che per noi le famiglie, l’istruzione e la formazione sono nodi centrali di una comunità a cui teniamo tantissimo e per cui continueremo ad impegnarci”.