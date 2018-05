Monteriggioni: a scuola di Medioevo con lo storytelling itinerante

Al via il progetto cofinanziato dalla Regione Toscana rivolto alle scuole per scoprire la storia del territorio

Un tuffo nel Medioevo per conoscere la storia di Monteriggioni e i suoi personaggi in modo divertente e interattivo. È il tema del progetto “La nobildonna e il milite, la cuoca e il menestrello. Medioevo in campo lungo”, il laboratorio di storytelling itinerante che coinvolge gli studenti delle scuole primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo di Monteriggioni in una serie di appuntamenti alla scoperta dei territori sulle tracce della Via Francigena da Abbadia Isola a Monteriggioni. Dopo il primo incontro che ha inaugurato il progetto lo scorso 24 aprile alla presenza delle classi medie di Monteriggioni e dei ragazzi disabili del Liceo artistico “Duccio di Buoninsegna” di Siena, l’iniziativa ha in programma cinque nuovi appuntamenti previsti per settembre rivolti alle classi quinte della scuola elementare e alle classi prima e seconda della scuola media del territorio. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Toscana per mezzo del Bando PIR e rientra tra quelli presentati dal Comune di Monteriggioni per mezzo della A.D. 1213 in collaborazione con la Fondazione Musei Senesi.Monteriggioni si svela in un racconto teatralizzato. Il progetto ha lo scopo di trasmettere agli studenti le conoscenze storico-artistiche del territorio attraverso racconti, curiosità e aneddoti sotto la guida di alcuni attori in abiti medievali. Dai nobili cavalieri alle dame di una volta fino a soldati, pellegrini e artigiani, il racconto-spettacolo prevede anche un itinerario lungo la Via Francigena da Abbadia a Isola a Monteriggioni per immergere gli studenti nelle fasi cruciali della storia del territorio e per comprendere l’importanza di questo antico tracciato e dei personaggi che lo hanno attraversato. La realizzazione degli spettacoli itineranti è a cura di LaLut, Centro di ricerca e produzione teatrale.Info. Le attività sono gratuite e disponibili solo su prenotazione per gruppi non superiori ai 45 studenti. Le uscite e il percorso sulla Via Francigena si svolgeranno da settembre a ottobre. informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico di Monteriggioni chiedendo di Giulia Magnani, Responsabile Ufficio Turistico di Monteriggioni al numero 0577 304834 o inviando una email a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.