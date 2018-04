Monteriggioni verso nuova cartellonistica per valorizzare il territorio

Avviata la collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli

La promozione del territorio passa anche da una buona cartellonistica turistica e culturale e questo è l’oggetto della convenzione che il Comune di Monteriggioni ha sottoscritto con la società partecipata Monteriggioni A.D. 1213 e il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli. L’iniziativa punterà a valorizzare il Castello di Monteriggioni e i luoghi più rilevanti dal punto di vista turistico e prevede una serie di incontri sul territorio per analizzare lo stato attuale e progettare l’armonizzazione e razionalizzazione della cartellonistica. A dare il via ai lavori è stato il workshop che si è svolto nei giorni scorsi nel Complesso monumentale di Abbadia Isola e che ha coinvolto studenti dell’Università partenopea accolti e accompagnati da Raffaella Senesi, sindaco di Monteriggioni, e da Andrea Frosini, vicesindaco e assessore con delega all’urbanistica. L’iniziativa conta sulle risorse del bando PIR, Progetti di iniziativa regionale, e sul supporto della Fondazione Musei Senesi.“Il progetto - spiega RaffaellaSenesi, sindaco di Monteriggioni - prevede la revisione della cartellonistica turistica e culturale esistente, a partire da mappe e testi, e l’ampliamento delle indicazioni che attualmente accolgono i visitatori sul nostro territorio. L’obiettivo primario è quello di valorizzare e far conoscere sempre di più i principali luoghi di interesse turistico, artistico, culturale, commerciale e di pubblica utilità, dal Castello fino a tutto il territorio. La collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, che ringrazio, coinvolgerà esperti e professionisti chiamati a occuparsi della progettazione architettonica e urbana e del restauro del patrimonio architettonico e paesaggistico tenendo conto di materiali e tecnologie sostenibili. La valorizzazione del nostro passato, infatti, guarderà al futuro ma non rinuncerà alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio che, da sempre, si lega al nome e alla storia di Monteriggioni”.“Questa azione - aggiunge Andrea Frosini, vicesindaco e assessore all’urbanistica di Monteriggioni - si colloca in una strategia di governo del territorio volta a migliorare le performance gestionali dell’accoglienza turistica. Il turismo è il volano per lo sviluppo economico del nostro territorio e per promuoverlo è necessario poter contare anche su una cartellonistica omogenea, facilmente fruibile, che si armonizzi con il contesto ambientale in cui è inserita e che attiri l’attenzione del turista e la sua curiosità inducendolo alla visita. L’analisi svolta dal team dell’Università di Napoli e seguita dall’architetto Daniele Merola, che ringraziamo per il buon esito dell’iniziativa, ci fornirà preziosi elementi e stimoli per poter definire, insieme alla Soprintendenza, un nuovo quadro di regole da condividere con i commercianti, i ristoratori e gli albergatori del Castello e degli altri luoghi di maggiore interesse turistico puntando a coinvolgerli, prima dell’adozione, in questo percorso di valorizzazione del contesto in cui operano”.