Camionista con il trucco pizzicato dalla Polizia sull’Autopalio: patente ritirata e mezzo sequestrato

In occasione dell’esodo per le festività, nella giornata di ieri, mercoledì 25 aprile, sono stati presenti sul territorio di tutta la provincia pattuglie della Polizia di Stato per effettuare servizi di prevenzione e controllo del territorio.In particolare, la Sezione Polstrada di Siena con propri mezzi, in attuazione del piano a “reticolo” già consolidato da tempo, su tutto il territorio nazione, ha provveduto ad effettuare più controlli sulle nostre arterie stradali ed in particolare sull’autopalio.Tali controlli sono finalizzati ad accertare il rispetto dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti in occasione dei giorni festivi.Nel pomeriggio, una pattuglia della Sezione Polstrada di Siena ha beccato sull’Autopalio, all’altezza di Monteriggioni, un camionista che aveva piazzato una calamita sul sensore del cambio per taroccare i dati sulla velocità del mezzo e quelli dei tempi di guida e di riposo dell’autista.Per l’autotrasportatore, un 63enne originario della provincia di Frosinone, è scattata la sospensione della patente e una sanzione amministrativa da oltre 1.600 euro.