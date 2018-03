Monteriggioni: problema riscaldamento della scuola di San Martino in Consiglio comunale

Il sindaco Raffaella Senesi in risposta al M5S: “Ripristino monitorato fin dalle prime segnalazioni”

L’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di San Martino ha aperto la seduta del consiglio comunale che si è svolto mercoledì 28 marzo a Monteriggioni. Il tema è stato al centro della risposta del sindaco Raffaella Senesi all’interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle sul ripristino dell’impianto dopo le segnalazioni da parte di genitori degli alunni e insegnanti nel mese di febbraio.“La scuola dell’infanzia di San Martino - ha detto Raffaella Senesi - è stata interessata nei mesi scorsi da un intervento di riqualificazione energetica e da un rinnovamento generale della centrale termica con l’installazione di generatori ad alta efficienza energetica alimentati da fonti rinnovabili. L’impianto ha manifestato alcune problematiche dopo il collaudo e le criticità emerse sono state immediatamente monitorate dai tecnici comunali e da altri soggetti coinvolti nel progetto per garantire il regolare funzionamento nel più breve tempo possibile. I lavori di ripristino hanno portato a modifiche e interventi sulle centraline che controllano il riscaldamento, con nuove programmazioni e ottimizzazioni dell’impianto. Nelle scorse settimane questo ha ripreso a funzionare regolarmente anche se il monitoraggio dei tecnici comunali è continuato in maniera costante, a tutela degli utenti della scuola, dai bambini alle insegnanti fino al personale amministrativo”.“Per quanto riguarda gli altri edifici pubblici - ha aggiunto il sindaco – stiamo già attuando alcuni degli interventi indicati dalla Commissione speciale per la valutazione e il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà comunale. Alcuni dei punti sollevati dalla stessa Commissione sono stati addirittura superati dal lavoro dell’amministrazione comunale. Penso all’intervento per rimuovere l’eternit dal tetto del municipio, per il quale è già partita la gara o a quello, più generale, per l’efficientamento energetico degli edifici del Palazzo comunale che abbiamo recepito e messo in programmazione”.