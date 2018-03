Monteriggioni: mercoledì 28 marzo si riunisce il consiglio comunale

Seduta alle 18. Tra i punti principali i regolamenti su asili nido, mensa e trasporto scolastico

Il consiglio comunale di Monteriggioni torna a riunirsi mercoledì 28 marzo. La seduta è convocata alle ore 18 nella sala consiliare del Palazzo comunale e vedrà tra i principali punti all’ordine del giorno i regolamenti su asili nido, trasporto e mensa scolastica e diritto allo studio, aggiornati per avvicinare sempre di più i servizi alle richieste delle famiglie.Nel corso della seduta, inoltre, i consiglieri saranno chiamati a votare il regolamento comunale per l’applicazione del Cosap, Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e quello per la concessione di contributi, patrocini e vantaggi economici in favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni e altri soggetti pubblici o privati. L’ordine del giorno prevede anche l’esame della fusione per incorporazione della Società Val d’Orcia Srl nella Società Terre di Siena Lab Srl; la costituzione della centrale unica di committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e il regolamento delle sanzioni amministrative relative all’attività edilizia e urbanistica, con disposizioni sulle procedure di vigilanza. La giunta comunale, inoltre, risponderà all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Movimento 5 stelle Monteriggioni” sul ripristino dell’impianto di riscaldamento nella scuola dell’infanzia di San Martino avvenuto nelle scorse settimane.