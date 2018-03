11enne scappa da istituto scolastico: rintracciata dai Carabinieri

Attorno alle 17.10 di ieri, martedì 13 marzo, in località Basciano nel comune di Monteriggioni, i Carabinieri sono intervenuti presso la sede di un istituto scolastico dal quale era stato segnalato l'allontamento di una allieva di 11 anni.La bambina, nata a Milano, residente a Castagneto Carducci e domiciliata a Sovicille, si era isolata con un pretesto, allontanandosi poi dall'istituto attraversando una finestra al piano terra.I militari dell'Arma hanno battuto prontamente l'area e hanno rintracciato la minore alle 18.30 in una zona agreste nelle vicinanze dell'istituto scolastico.La bambina era in buono stato ed è stato affidata ai genitori. Il gesto, secondo quanto si apprende, è riconducibile ad una forma di protesta per difficoltà dell'11enne.