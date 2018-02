Monteriggioni: scuole chiuse giovedì e attivazione del Centro Operativo Comunale da stasera

Attivata la procedura prevista dal Piano di Protezione Civile

Centro Operativo Comunale dalle ore 22

Scuole chiuse domani, giovedì 1 marzo su tutto il territorio comunale di Monteriggioni, allerta per i mezzi sgombraneve e spargisale e attivazione del Centro Operativo Comunale presso la sede della Polizia Municipale a partire dalle ore 22 di oggi, mercoledì 28 febbraio. E’ quanto ha disposto il sindaco di Monteriggioni dopo l’aggiornamento meteorologico diramato dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana con codice arancione per neve abbondante e diffusa formazione di ghiaccio dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 28 febbraio alle ore 18 di domani, giovedì 1 marzo. L'amministrazione comunale ha disposto anche la sospensione dei mercati rionali previsti per la giornata di domani, giovedì 1 marzo e ha già allertato i propri tecnici per i mezzi sgombraneve e spargisale e le associazioni coinvolte negli interventi.Il Comune sta monitorando costantemente la situazione e ha attivato la procedura prevista dal Piano di Protezione Civile per prevenire e gestire le problematiche legate a precarie condizioni metereologiche anche sul fronte della viabilità, al fine di limitare i disagi dovuti alla prevista precipitazione nevosa con conseguente formazione di ghiaccio. Dalle ore 22 di oggi, mercoledì 28 febbraio il Centro Operativo Comunale sarà reperibile presso la sede della Polizia Municipale ai numeri 0577-306626, 0577-306639 oppure 0577-306691.Il sindaco invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a evitare, per quanto possibile, di mettersi in viaggio nelle ore più critiche, ricordando che è vietato circolare con veicoli sprovvisti di gomme invernali o catene a bordo ed è preferibile utilizzare il trasporto pubblico.