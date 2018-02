A Monteriggioni si riscoprono gli antichi mestieri con l’editoria per ragazzi

Sabato 17 e domenica 18 febbraio ad Abbadia Isola primo Festival con autori e illustratori di libri per ragazzi

In programma anche giochi, laboratori creativi, spettacoli per bambini e famiglie e una mostra-mercato

Piccoli lettori crescono a Monteriggioni, con la prima edizione del Festival dell’editoria per ragazze e ragazzi “Libri per Volare” dedicato ai mestieri del passato, dal Medioevo ai giorni nostri. L’appuntamento è promosso dal Comune di Monteriggioni e animerà il Complesso monumentale di Abbadia Isola sabato 17 e domenica 18 febbraio con un ricco programma di presentazioni di libri, incontri con autori e illustratori, giochi, laboratori creativi, letture animate e spettacoli affiancati dalla mostra-mercato allestita nella Sala Sigerico. A unire tutti gli eventi sarà la riscoperta di tradizioni e mestieri di un tempo, ma sempre attuali, coinvolgendo i più piccoli e le loro famiglie nel pomeriggio di sabato 17 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 20, e per l’intera giornata di domenica 18 febbraio, dalle ore 10.30 alle ore 20.Il coinvolgimento delle scuole. Ad arricchire la manifestazione sarà il rapporto attivo con le scuole del territorio, a partire dall’Istituto comprensivo di Monteriggioni - che comprende quattro scuole d'infanzia, quattro primarie e due secondarie di primo grado - coinvolto in “Adotta un autore/un'autrice". L’iniziativa, promossa dall'inizio dell'anno scolastico con la collaborazione degli insegnanti, ha portato gli alunni a scegliere un libro tra quelli proposti, su cui hanno lavorato in vista dell’incontro con gli autori e gli illustratori dei libri scelti. Durante il Festival, i ragazzi potranno porre domande, fare osservazioni e capire com'è nata l'idea delle diverse storie, coinvolgendo le loro famiglie e valorizzando la lettura come strumento di socializzazione e di apprendimento per tutte le età.“Il Festival ‘Libri per Volare’ - afferma il direttore, Matteo Marsan - coinvolgerà autori, autrici e illustratori di libri per ragazzi di alto livello e vedrà la presenza di prestigiose case editrici oltre a incontri e laboratori per diverse fasce di età dedicati al tema del libro e tanto altro. Anche le scuole del territorio hanno risposto molto positivamente al nostro invito e più di seicento alunni potranno partecipare ad attività ludico-didattiche proposte dal nostro Festival e dal suo ricco programma. Tutti elementi che fanno ben sperare nel successo di questa prima edizione di Libri per Volare promossa dal Comune di Monteriggioni”.Il programma. Ad aprire il Festival, sabato 17 febbraio alle ore 14.30 nel Colonnato del chiostro, saranno i laboratori dimostrativi e i giochi in legno dedicati alla riscoperta degli antichi mestieri, dal Medioevo a oggi, che andranno avanti per tutto il pomeriggio, fino alle ore 20, trasformando i piccoli partecipanti in falegnami, coniatori, ciabattini, speziali, sarti, biadaioli e cartai. Negli stessi orari prenderanno il via la mostra mercato di libri per ragazzi, ospitata nella Sala Sigerico, giochi e laboratori creativi nel chiostro, nella Sala Ildebrando e nella Sala Sigerico, in compagnia di Extempora, mentre nella Sala dei Tini si insegnerà ai bambini come si costruisce un libro illustrato con materiali di riciclo. Nella prima giornata, il Festival proporrà anche spettacoli di pupazzi, presentazioni di libri, incontri con illustratori, letture animate, reading e mostre di illustrazioni con disegnatori e fumettisti pronti a catturare l’attenzione dei partecipanti e a stimolare la loro fantasia.Il Festival dell’editoria per ragazze e ragazzi tornerà ad animare il Complesso monumentale di Abbadia Isola domenica 18 febbraio, con una nuova giornata dedicata alla riscoperta degli antichi mestieri dal Medioevo in compagnia di laboratori creativi sui mestieri reali o fantastici del futuro, letture animate, giochi, presentazioni di libri, incontri con gli autori e gli illustratori e conferenze-spettacolo affiancati dalla mostra-mercato.Autori e illustratori pronti a incontrare i piccoli lettori. Il Festival dell’editoria per ragazze e ragazzi vedrà protagonisti, oltre ad animatori e cooperative del territorio, autori e illustratori di libri per ragazzi in arrivo da tutta Italia, specializzati nelle proposte per le scuole d’infanzia e le scuole primarie. I piccoli alunni della scuola dell’infanzia potranno, infatti, leggere “Cosa faremo da grandi? Prontuario di mestieri per bambine e bambini” insieme all’autrice Irene Biemmi e all’illustratore Lorenzo Terranera oppure assistere a “Il re che non voleva fare la guerra”, spettacolo di pupazzi tratto dall’omonimo libro di Lucia Giustini illustrato da Sandro Natalini. A coinvolgere i bambini della scuola primaria, invece, saranno Sandra Petrignani, con il libro “Elsina e il grande segreto”; Cinzia Ghigliano con il reading dedicato al suo libro “Lei. Vivian Maier” e le letture tratte dal libro “Una partigiana di nome Tina”, di Anselmo Roveda con illustrazioni di Sandro Natalini, dedicato a Tina Anselmi, politica italiana e prima donna nel 1976 a ricoprire la carica di ministro della Repubblica. Ad accompagnare le letture sarà Milena Lanzetta, insegnante nella scuola dell'infanzia “Gianni Rodari” di Monteriggioni dove organizza anche laboratori di lettura e di racconto per bambini e genitori.Informazioni. Il Festival dell’editoria per ragazze e ragazzi è promosso dal Comune di Monteriggioni e dalla società Monteriggioni A.D. 1213 sotto la direzione di Matteo Marsan e con la consulenza di Irene Biemmi, del Dipartimento di scienze della formazione e psicologia dell’Università di Firenze dove conduce ricerche nell’ambito della pedagogia di genere e delle pari opportunità, e Marco Valenti, docente di archeologia medievale e archeologia pubblica presso l'Università degli Studi di Siena. Il programma del Festival è disponibile sul sito www.monteriggioniturismo.it