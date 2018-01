Campo Progressista Monteriggioni: ''Badesse, bene i lavori per il marciapiede''

"Adesso attendiamo l'installazione della segnaletica nella zona industriale"

Campo Progressista Monteriggioni, aderente al centrosinistra per Monteriggioni, ha espresso soddisfazione per i lavori per il doppio intervento di sicurezza pedonale nel comune di Monteriggioni che prevede la realizzazione di due marciapiedi a Badesse e San Martino con un investimento complessivo di circa 95mila euro.“Esprimiamo soddisfazione per la realizzazione a badesse del marciapiede che collega la chiesa al polo commerciale – affermano Cesare Certosini e Sara Pattaro - Un’opera pubblica tanto richiesta è attesa da tutti i cittadini, che fino ad oggi si trovavano costretti a camminare sul ciglio della strada senza alcuna protezione. Un passo avanti per un Comune sempre più a misura di cittadino, che risponde ai bisogni della collettività”“Adesso – ancora Certosini e Pattaro - restiamo in attesa dell’installazione della segnaletica nella zona industriale sempre a Badesse, altra opera fortemente voluta dagli imprenditori badessini per agevolare i loro clienti e migliorare la vivibilità di Badesse, e giá all'attenzione del sindaco e del Consiglio Comunale”.