L’abbinamento pane-miele, magnifica e sana merenda di un tempo

Iniziativa a Montepulciano venerdì 6 aprile, al Palazzo del Capitano

L’attività dell’Associazione Gemellaggi Internazionale “E. Barcucci”

Venerdì 6 aprile, alle 17.30, nella sala al primo piano del Palazzo del Capitano – Piazza Grande, si terrà l’incontro “Pane e miele”, organizzato dall’Associazione Incontri e Gemellaggi Internazionali “Emo Barcucci” con la collaborazione del Comune di Montepulciano.Le relatrici, dott.sse Donatella Marcarino e Rosanna Rossi, presenteranno il fantastico e dolce abbinamento tra pane e miele. Si parlerà della sacralità del pane, alimento che ha accompagnato la storia dell’uomo, e dell’organizzazione sociale delle api che, oltre a produrre miele, svolgono un importante ruolo nell’equilibrio dell’ambiente.Seguirà la degustazione di alcuni mieli monoflora, naturalmente in abbinamento con il pane, in ricordo delle magnifiche e sane merende di una volta. L’incontro è aperto a tutti, grandi e piccoli.Questo primo appuntamento, al pari degli altri che poi seguiranno, sarà interamente videoregistrato, poi tradotto in lingua francese e infine presentato al Comune gemellato di Moulins.Tale attività rientra nella convenzione sottoscritta dal Comune con il Comitato di Gemellaggio che realizzerà sul territorio numerose iniziative per promuovere il territorio ed i suoi prodotti a Moulins. La trasferta in Francia è prevista per metà maggio, in concomitanza con l’epilogo del progetto “Cantata per la Pace” che coinvolgerà gli studenti della Scuole Medie.L’esibizione nell’Abbazia di Sauvigny è prevista per venerdì 18 maggio mentre il 19 maggio si terrà l’incontro ufficiale tra la delegazione di Montepulciano e la municipalità di Moulins.A fare da prologo all’incontro saranno i giovani atleti dell’Unione Polisportiva Poliziana che parteciperanno ad torneo internazionale di calcio giovanile.