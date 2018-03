Inaugurata la 63ª Mostra Mercato dell’Artigianato di Montepulciano

La tradizionale mostra dedicata all’artigianato rimarrà aperta presso la Fortezza di Montepulciano fino a lunedì 2 aprile

Grande apertura per la nuova edizione della Mostra dell’Artigianato “ArtEArti”, giunta alla 63ª edizione, che nel corso degli anni è diventata un appuntamento tradizionale dedicato all’artigianato di qualità, in un felice connubio tra tradizione e innovazione, arte e sapori.L’inaugurazione si è tenuta venerdì 30 Marzo alle ore 11:00 presso la Fortezza di Montepulciano e la mostra rimarrà aperta fino a lunedì 2 Aprile, tutti i giorni a ingresso libero e con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 20:00. Sarà quindi un’occasione perfetta per le vacanze pasquali per conoscere gli spazi espositivi che si sviluppano sui tre piani della fortezza poliziana, dedicati all’artigianato artistico e all’artigianato dei sapori.Durante la giornata di inaugurazione si è tenuto anche uno speciale incontro con il “Fab Lab Santa Chiara” dell’Università di Siena, che ha approfondito le tematiche dell’artigianato digitale attraverso la progettazione e la stampa di oggetti in 3D. Tutti i giorni sono inoltre previsti laboratori artistici destinati ai bambini, gratuiti per tutti i partecipanti, che offrono diverse attività quali la pittura, l’intreccio, il face painting e il riciclo creativo.Un altro spazio espositivo è destinato al concorso dal titolo “Un Mecenate di Strada”, rivolto agli artigiani italiani che hanno realizzato un’opera dedicata alla Chianina, il Gigante Bianco della Valdichiana. Tutti i visitatori potranno giudicare le opere esposte durante i giorni della mostra.Inoltre, in collaborazione con l’Associazione Laboratorio Terrarte di Città della Pieve, la Mostra dell’Artigianato coniuga momenti di degustazione a gesti di solidarietà. Tutti i giorni sarà infatti possibile assaggiare i prodotti gastronomici presenti all’evento con i piatti di ceramica realizzati dai ragazzi dell’associazione, che offre assistenza educativa e socio-sanitaria a persone disabili e organizza laboratori creativi di inclusione sociale. Al costo di 10€ sarà possibile acquistare un piatto unico nel suo genere e ritirare un piccolo assaggio presso ciascuno degli stand gastronomici; il ricavato andrà a sostegno delle attività dell’associazione Terrarte.L’evento è organizzato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, in collaborazione con il Comune di Montepulciano, l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, CNA di Siena e Artex. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito www.artigianatoinmostra.it